Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
VIABILITA RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE
AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASILINA
ALTEZZA STAZIONE METROPOLITANA PANTANO
CON DISAGI NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SULL AVIA AURELIA
CI SONO CODE PER CANTIERI A RIDOSSO DELLO SVINCOLO PER FREGENE
PER CHI PROCEDE VERSO IL RACCORDO
E SEMPRE PER CANTIERI
CODE SULLA VIA APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO
CON ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
NELLE DUE DIREZIONI
CON QUESTO E’ TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral