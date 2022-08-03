Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 19:15
VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2022 ORE 13.20 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA LINE A ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI
CON 120 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO
PASSIAMO ALLA VIABILITA’ :
AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE LAZIO COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PER CANTIERI ATTIVI
CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA TRA L AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO
ATTIVO AL MOMENTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
CON QUESTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral