Meteo Roma del 04-08-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-04/Meteo%20Roma%20del%2004-08-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio numero si fa informazione sui settori Alpini con pioggia associati sulle Alpi occidentali soleggiato altrove In serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al centro stabilità prevalente al mattino con Cieli in prevalenza sereni al pomeriggio nuvolosità informazioni l’Appennino in movimento verso le coste tirreniche con qualche acquazzone sui rilievi in serata tempo stabile asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al sud sole prevalente al mattino su tutte le regioni al pomeriggio nubi di calore informazione nelle zone interne verso sud-ovest con acquazzoni e temporali specie sui rilievi tra Campania Basilicata e Calabria in serata tempo in miglioramento con ampie schiarite ovunque temperature minime in lieve calo sulle regioni centrali al nord estTrovami macchine stabili un generale rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa