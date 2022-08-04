Ultime Notizie Roma del 04-08-2022 ore 19:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-04/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2004-08-2022%20ore%2019%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale E siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Taiwan in apertura sale la tensione tra Pechino e Taipei dopo la visita di Nancy pelosi terza carica degli Stati Uniti tu poche ore dopo la ripartenza da Taiwan della Presidente della Camera non si è fatta attendere la risposta della Cina che alle 12 locali 6 di mattina in Italia ha dato il via le più grandi esercitazioni militari mai fatto intorno all’ isola di formosa le forze armate cinesi hanno condotto esercitazioni a fuoco vivo con spari attacchi confermati questa mattina dallo stesso esercito di Pechino il Ministero della Difesa risuonato che la Cina ha lanciato anche diversi missili balistici e l’acqua intorno alle coste nord-orientali e Sud occidentali di formosa intanto gli Stati Uniti hanno comunicato di avere inviato la portaerei Ronald Reagan nell’aria dell’oceano che comprende le acque a sud-est di Taiwan è in navigazione nel mar delle Filippinela sua normale operazione prevista nell’ambito del pattugliamento a sostegno dell’indo-pacifico libera è aperta Riferito un portavoce statunitense torniamo in Italia la politica se nel voto ai partiti è sempre più una corsa a due tra fratelli d’Italia 23,4 * 100 di 22,8% il voto alle elezioni il centro-destra 46,4% mantiene un notevole distacco quasi 13 punti sul centro-sinistra 33,6% lo rileva all’ultima Supermedia dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuata da Giglio training delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre la nuova analisi tiene conto delle aggregazioni quali azioni tra parrucchieri così come si sono delineati finora anche se in realtà quella del centrosinistra ancora in fase di definizione vista la riflessione aperta da verdi e sinistra italiana dopo il parto troppi di azione per il momento le aggregazioni che dovrebbero presentare i candidati proprio nei collegi uninominali sono sicuramente 5 centro destra centroMovimento 5 Stelle Italia viva e italexit cambiamo argomento più che raddoppiati i casi umani di infezione da West Nile virus nell’ultima settimana di sorveglianza dall’inizio di giugno 2022 sono Infatti segnalati in Italia 94 casi confermati nell’uomo erano 42 nell’ultimo bollettino 7 decessi sono stati notificati 3 casi confermati 5 in Veneto una in Piemonte è un Emilia Romagna indica L’ultimo bollettino dell’istituto superiore di sanità per 94 casi confermati 55 si sono manifestati nella forma neuro invasiva si dice in Emilia Romagna 33 in Veneto 4 in Piemonte 2 in Lombardia 19 casi identificati in Donatori di Sangue 3 in Lombardia 11 in Veneto 4 in emilia-romagna 1 in Piemonte 19 casi di febbre 2 in Lombardia si dice il Veneto e l’Emilia Romagna è un caso sintomatico un inverno sfilate nel bollettino dell’istituto superiore di sanità che ricorda come il primo caso umano della stagione sia stato segnalato dal Veneto nel mese di giugno Nella provincia di Padova è tutto grazie per averci seguito le newsla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa