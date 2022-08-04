Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD.
SULL’AURELIA CODE TRA L’ALLACIAMENTO COL GRA E VIA DEL CASALE LUMBROSO IN ESTERNA.
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA CASILINA TRA VIA ACQUA FELICE E VIA DEL CASALE DI SANTA MARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO ROMA.
IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METROMARE, ROMA-LIDO, CAUSA GUASTO ALLA LINEA AEREA, IL SERVIZIO È LIMITATO ALLA TRATTA PORTA SAN PAOLO E ACILIA. ATTIVO IL SERVIZIO BUS NAVETTA SOTITUTIVO TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral