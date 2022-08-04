Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 15:30
VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA A1 ROMA-NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; SEMPRE PER INCIDENTE DISAGI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER VIA LAURENTINA, ANCHE QUI SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO A CAUSA DI UN INCENDIO IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA CROCICCHIE E BRACCIANO, LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI TRAICESANO E BRACCIANO; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO INFINE CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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