Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 08:15
VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2022 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA.
A PROPOSITO DELLA VIA APPIA, ABBIAMO CODE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO VERSO ROMA A CAUSA DI ALCUNI LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO LA STRADA DA QUALCHE GIORNO.
CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA CASSIA BIS, AUTO IN FILA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA; SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
QUALCHE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral