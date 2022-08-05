Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2022 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULL’A1 ROMA-NAPOLI PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI. PROSEGUENDO SEMPRE VERSO SUD CODE PER LAVORI TRA COLLEFERRO E ANAGNI-FIUGGI.
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALTEZZA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA.
ANDIAMO A FROSINONE, CIRCOLAZIONE INTENSA NEL CENTRO CITTADINO, TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA VIA PER FIUGGI E VIA CASILINA.
RESTANDO IN ZONA, SULLA MONTI LEPINI CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA NE DUE SENSI.
INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral