Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 19:10

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romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Taiwan in apertura continuano le Maxi manovre militari cinesi con aerei e navi intorno all’isola di formosa iniziate dopo la visita di Nancy pelosi vari mezzi dell’esercito Popolare di liberazione cinese sono stati individuati intorno allo Stretto Alcuni hanno superato la linea mediana di demarcazione si legge in Un Tweet del Ministero della Difesa di Taipei il Ministero precisa che le forze armate dell’isola di fatto indipendente che Pechino considera una provincia di belle e hanno risposto anche con ammissioni di Combat Air Patrol che pattugliamento navale sistemi missilistici terrestri Taiwan intanto contesta le parole che arrivano dal gigante asiatico quelle del ministro degli Esteri cinese Wang Yi dopo la controversa visita di Nancy pelosi in una nota Il Ministero degli Esteri di Taiwan afferma che il gigante asiatico la Cina ha usato la missione dellacome un pretesto per lanciarti in esercitazioni militari pericolose nell’acqua intorno a Taiwan la richiesta a Pechino e di porre fine alle scale Action di tensione di smettere di creare in modo unilaterale una crisi e lo stress andiamo a casa ancora esteri aumenta la tensione nella notte sono proseguiti i bombardamenti israeliani e risposta lanciati verso Israele si ferma la centrale elettrica dalla striscia riferito alla radio militari sono stati finora oltre 160 razzi nelle stesse ore Israele ha condotto 30 attacchi Agata poi prendo 40 obiettivi tutti della Girardi islamica secondo una radio militare riferiscono che finora si sono di 11 morti tra cui una bambina di 5 anni due civili e oltre 80 feriti torniamo in Italia maltempo in Trentino Alto Adige frane e smottamenti stanno mettendo in ginocchio la regione nelle ore dell’esodo turistico strade chiuse che tengono impegnati i vigili del fuoco che sul canale Twitter e unione provinciale dei volontari segnalano l’allerta la popolazione un violento temporale ha colpito nella serata di ieri la Valle di Fassa causando danni costringendo i vigili delalcuni alberghi in numerose abitazioni contro un centinaio le persone costretta a passare la notte nelle strutture di emergenza allestite presso i locali centro della Protezione Civile nelle palestre scolastiche è tutto Grazie per aver eseguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa