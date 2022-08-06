Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 10:30
VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE
TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE PER CHI SI STA SPOSTANDO SULLE VARIE ARTERIE DEL TERRITORIO
SULLA A24 ROMA TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A1 ROMA NAPOLI VERSO L’ABRUZZO
SULLA A1 DISAGI CON LUNGHE CODE VERSO NAPOLI TRA LA STESSA A24 E VALMONTONE
E PIU’ AVANTI TRA FROSINONE E CEPRANO
SI RELLENTA ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
CODE POI SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E FORMIA
DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral