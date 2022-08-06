Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE E’ AVVENUTO UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA PONTINA
PASSIAMO AL TRAFFICO, INTENSO IN PARTICOLARE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ TURISTICHE
VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD TRA IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO PER CHI VIAGGIA VERSO L’A1
VERSO L’ABRUZZO, CODE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E CASTEL MADAMA
SULLA CASSIA BIS FORTI RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO. AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
SEMPRE PER LAVORI, CODE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO ANULARE ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
PER TRAFFICO, SI RALLENTA POI SULLA VIA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO VERSO LATINA
CAMBIAMO ARGOMENTO
FIRMATO IERI, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELL’INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO
DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral