Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 13:30
VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE. TRE I VEICOLI COINVOLTI IN UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA
PASSIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO IN PARTICOLARE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ TURISTICHE
NEL DETTAGLIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD TRA IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO PER CHI VIAGGIA VERSO L’A1
SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
SEMPRE PER LAVORI, CODE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO ANULARE, NELLE DUE DIREZIONI
ORA TRASPORTO PUBBLICO. RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
CAMBIAMO ARGOMENTO
FIRMATO IERI, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELL’INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO
DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral