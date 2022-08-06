Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 15:30
VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE DI NAPOLI.
CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA VIA APPIA, PER LAVORI IN CORSO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, AL MOMENTO ABBIAMO CODE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, FIRMATO IERI, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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