Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 18:30
VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI – NOT SPOSTAMENTI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI
IN APERTURA LA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA GENIO CIVILE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA PANTANELLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SCENDIAMO PIÙ A SUD, SULLA FLACCA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PIANA DI SANT’AGOSTINO E PROSEGUENDO TRA GAETA E PORTO SALVO, IL TUTTO IN DIREZIONE DI FORMIA.
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA MONTEBELLO E CASTELNUOVO DI PORTO A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI RIANO.
È TUTTO DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, BUON VIAGGIO
Servizio fornito da Astral