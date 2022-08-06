Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 19:30
VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DI UN INCENDIO, CHIUSA AL TRANSITO VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA, CI SONO CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA PONTINA SI RALLENTA NEI PRESSI DI PORTO BADINO, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI.
CODE SULLA FLACCA TRA GAETA E VINDICIO VERSO FORMIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA MONTEBELLO E CASTELNUOVO DI PORTO A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI RIANO.
SEMPRE PER INCENDIO, SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA TRA FONDI E FORMIA; PREVISTE CANCELLAZIONI O LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI.
INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO IERI, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral