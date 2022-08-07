Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2022 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITÀ TURISTICHE
IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADE REGIONALE 155 DI FIUGGI AL KM 65+000 ALL’INTERSEZIONE CON VIA DELLA SELCE. PRESTARE ATTENZIONE
SI RALLENTA ANCHE SULL’AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA SEVERA NEI DUE SENSI E ALL’ALTEZZA DI MACCARESE
CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E A PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTMANETI A TRATTI TRA SPERLONGIA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE A FORMIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DOMIZIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN ENTRAMBI I CASI ALTEZZA SAN PIETRO IN DIREZIONE FORMIA
DA FEDERICO DI LERNIA E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral