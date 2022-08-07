Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2022 ore 19:00
VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PERMANGONO CODE SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E VIA DI VALLERANO VERSO ROMA.
SI RALLENTA SULLA VIA AURELIA TRA ARANOVA E PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA.
PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral