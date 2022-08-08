Ultime Notizie Roma del 08-08-2022 ore 09:10

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romadailynews radiogiornale lunedì 8 agosto Buongiorno da Francesco Vitale il campo ho voluto darti criterio del PD Enrico Letta perde un pezzo quello di azione di Carlo Calenda che del fatto del centrosinistra era stato uno dei promotori era una delle decisioni più sofferta dettagli Verdi azioni Mirandola decisione con gli accordi stretti dal PD con sinistra italiana Verdi Di Maio e tabacci Leda andrà avanti mentre Calenda potrebbe tentare di riconquistare spazio al centro con Matteo Renzi che parla di grande opportunità convocata per oggi la direzione di più Europa ad ora parte del patto Bonino credo non sia serio cambiare opinione ogni tre giorni Beach Intanto c’è stato il fuoco sul Garda tra Israele e palestinesi entrato ufficialmente in vigore alle 23:30 ora locale 22:30 in Italia ma per almeno mezz’ora Hanno continuato a volare i razzi a suonare le sirene poi finalmente è tornato il silenzio sulla Strisciaper il premier lapide l’operazione incontro l’Asia ha raggiunto gli obiettivi per questa è stata accolta la mediazione dell’Egitto se c’è stato il fuoco Sara violato principe premier d’Israele si riserva il diritto di agire con la porta l’Audi A3 del presidente degli Stati Uniti Joe biden si rapportano i timori dell’Aia per gli attacchi alla centrale nucleare di zaporizzja di cui russi ucraini si accusano reciprocamente il presidente ucraino dei letti mette in guardia sui referendum inventi derusting le aree occupate della Russia cercherà di mettere le regioni temporaneamente occupate del sud e con l’aiuto dei cosiddetti referendum Allora i negozi nel nostro paese saranno chiusi ha detto nel completo messaggio serale ieri sera il presidente ucraino ho ricevuto L’attrice americana Jessica chastain ringraziandola per il sostegno in ritardo la prima nave con cereali partita da Odessa Il senato americano a prova un maxi piano che prevede interventi contro il cambiamento climatico è sul fronte fiscale l’inflation reduktion Max è statocon 51 voti a favore e 50 contrari i democratici l’hanno spuntata grazie al voto decisivo della vicepresidente kamala Harris il via libera una vittoria per il presidente Joe biden in Italia la comunità scientifica raccoglie firme su una penna in cui si chiede che i temi ambientali entrino con decisione nei programmi elettorali dovrebbe tornare regolare Da oggi l’erogazione dell’acqua a Courmayeur sospesa per la frana in Val Ferret tra i disagi e le proteste dei residenti turisti già chiuso invece di emergenza per l’ennesimo incendio sul Carso Finalmente sotto controllo l’autostrada A4 già stata riaperta in entrambi i sensi da domani dovrebbe tornare alla normalità anche il traffico ferroviario ancora maltempo al nord soprattutto in Piemonte dove un albero è caduto per il forte vento su un taxi uccidendo il conducente voltiamo pagina andiamo giù lo sport gol spettacolo e solidarietà per la Roma di Mourinho allo stadio Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk i giallorossi vincono Cinque Terre in una partita amichevole in uno stadio che vede ilho dato della stagione con l’intero ricavato Donato altre ospite Applausi per l’inno ucraino nelle altre amichevoli Vittoria per il Milan è sconfitta 4 0 per la Juve con l’atlético Madrid e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa