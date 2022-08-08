Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, CON CODE TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO VERSO POMEZIA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA APPIA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE NEI PRESSI DI CIAMPINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SU QUESTO TRATTO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral