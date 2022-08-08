Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2022 ore 17:45
VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VALMONTONE E ANAGNI, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLAZIONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULLA RESTANTE RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SULL’APPIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CI SONO CODE NEI PRESSI DI CIAMPINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RICORDIAMO INFINE CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E DELLA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral