Ultime Notizie Roma del 09-08-2022 ore 09:10

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romadailynews radiogiornale martedì 9 agosto Buongiorno da Francesco Vitale il centro-destra questa mattina il tavolo per definire il programma elettorale mentre Giorgia Meloni ribadisce che se Fratelli d’Italia otterrà il maggior numero di voti nella coalizione proporre il suo nome per Palazzo Chigi Salvini frena e ripropone il suo cavallo di battaglia vogliamo Estendere la flat Tax al 15% anche lavoratori dipendenti annuncia Radio Montecarlo sicuro che nell’arco di 5 anni si può fare nel centro sinistra il PD accelera incartando la conferma di Europa mentre Carlo Calenda dopo lo strappo deve trovare 30 mila firme Renzi se vuole noi ci siamo il candidato premier sarebbe Mario Draghi un trentenne tunisino è stato accoltellato è ucciso durante una colluttazione avvenuta per motivi ancora da accertare sul lungomare di Civitanova Marche in provincia di Macerata a fuoco dopo le 22 l’uomo gravemente ferito è deceduto durante il trasferimento in ospedale nella lista anche un’altra personarimasta ferita tra le ipotesi più accreditate quella di un regolamento di conti in ambienti della malavita transennata la zona della polizia circa la Coltella Tore l’arma del delitto nella stessa cittadina il 29 luglio scorso è stato ucciso un ambulante nigeriano il pentagono annunciato Ieri ho nuovo pacchetto di aiuti in armi all’ucraina da un miliardo di dollari il più consistente dall’inizio della guerra sottolinea il presidente Joe biden No no intanto mentre l’appello per gli aiuti umanitari fissando il nuovo obiettivo a 4,3 miliardi di dollari e la stessa o tenere alto l’allarme sulla centrale nucleare di zaporizzja Udine s immagini satellitari messi in evidenza donne mittente finlandese sarebbe bruciando il gatto sottratta l’esportazione nei paesi dell’Unione Europea Netgear perquisito la residenza di Donald Trump a mar-a-lago in Florida l’ho detto lo stesso ex presidente in una nota inviata la CNN IV ed era lì hanno anche fatto irruzione nella miaporta aggiunto Trump che ha definito la perquisizione della sua residenza in Florida una strumentalizzazione della giustizia è un attacco dei democratici di sinistra radicali che disperatamente non vogliono che mica le elezioni del 2024 Donald Trump non ti trovava mar-a-lago durante la perquisizione Ma la Trump Tower di New York che hanno aperto alle 6 le 5 in Italia i seggi elezioni presidenziali in Kenya sono oltre 22 milioni di elettori chiamati alle urne per eleggere il successore di ultimo presidente Giunto al termine del secondo mandato qui in penna non rinnovabile la sfida è tra lo storico leader dell’opposizione raila odinga dal 2018 alleato dello stesso kenyatta e vicepresidente guida brutto che pur essendo stato definito entrambi oggi nel Rivale prosegue Intanto il viaggio in Africa del segretario di stato americano Antony blinken che ha come scopo quello di stringere le alleanze con gli stati africani per evitare che le democrazie Instal’età della Russia ieri era in Sudafrica oggi sto in Congo Ruanda l’attrice Olivia Newton John che interpreta Sandy al fianco di John Travolta in Grease è morta all’età di 73 anni era malato da tempo di cancro l’annuncio è stato dato dal marito che ha precisato come l’artista sia deceduta serenamente nel suo Ranch nel sud della California circondata da amici la storica società di produzione di Lars von Trier zentropa ha intanto annunciato che regista Danese ha il morbo di Parkinson la società a ieri reso pubblica la malattia che accolto regista 76enne del Movimento dogma 95 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa