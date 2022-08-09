Ultime Notizie Roma del 09-08-2022 ore 17:10

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romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo intervenire apertura alle esercitazioni militari cinesi vanno avanti il comando del teatro orientale dell’esercito Popolare di liberazione ha reso noto che ha continuato anche oggi a organizzare le manovre congiunte nel mare nello spazio torna l’isola l’obiettivo si legge in una nota postata nel primo pomeriggio sui social media dal comando e di concentrarsi sull’organizzazione di operazioni di contenimento e supporto la Cina sta usando le esercitazioni aeree o marittime intorno a te e buona per prepararti a l’invasione dell’isola di formosa andiamo negli Stati Uniti gli agenti dell’ FBI Si sono presentati a sorpresa nel Resort di Donald Trump dice Florida qui nel golf club dove l’ex presidente vive da quando ha lasciato la casa bianca nel gennaio 2021 si è consumato il Raid più clamoroso della storia americana è stato lo stesso tra un po’ arrivo e lasciarlo con un lungo comeradunato da cosa Washington alla corruzione della burocrazia in cui l’ex presidente ha parlato di persecuzione politica gli attacca la sua candidatura alle presidenziali del 2024 non ancora annunciata e indicatori democratici radicali di sinistra i mandanti di quello che è stato definito un paese del terzo mondo l’intervento dell’ FBI autorizzato dal dipartimento della Giustizia sarebbe legata al trasferimento di centinaia di scatole contenenti documenti per la casa bianca che dovevano invece essere consegnate gli archivi di stato il trasferimento di ogni documento è considerato un reato federale del denti secondo la CNN hanno portato via scatoloni pieni di documenti torniamo in Italia la cronaca due turiste francesi Una delle quali minorenne sarebbero state aggredite violentate ieri sera a Bari la violenza sessuale sarebbe venuta in un appartamento nel quartiere Libertà le due giovani donne hanno fornito ai poliziotti la descrizione del presunto aggressore il Qual è poco dopo è stato identificato è bloccato ed ora in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall’autorità giudiziaria le sue presunte vittime dell’aggressione soccorso dal 118 e portate nel Policlinico di Bari dovearrivato il cosiddetto binario Rosa mi dagine coordinata dal PM di turno con il procuratore aggiunto Giuseppe maralfa andiamo nelle Marche un trentenne tunisino è stata coltellate ucciso durante una colluttazione è venuta per motivi ancora da accertare sul lungomare sud Civitanova tra via Mazzini e via D’Azeglio poco dopo le 22 uomo gravemente ferito è deceduto durante il trasferimento in ospedale era l’ultima per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa