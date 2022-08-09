Ultime Notizie Roma del 09-08-2022 ore 20:10

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romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione crisi Taiwan alle esercitazioni militari cinesi vanno avanti il comando del teatro orientale dell’esercito Popolare di liberazione ha reso noto che ha continuato anche oggi a organizzare le manovre congiunte nel mare nello spazio intorno all’Isola obiettivo si legge in una nota postata nel primo pomeriggio si socialmedia dal comando e di concentrarsi sull’organizzazione di operazioni di contenimento e supporto Latina sta usando le esercitazioni aerei e marittimi intorno a prepararti a l’invasione dell’isola di formosa Piazza Ghiaia eseguito un mandato di perquisizione presso il resort di Donald Trump in Florida è portato via scatole piene di documenti recenti hanno mostrato un mandato di perquisizione al giudice nell’ambito di un’indagine sul trattamento dei documenti presidenziali compresi alcuni riservati che Trump avrebbe potuto conservare nella sua casa in Florida come riporta la CNN citando tre fonti ben informate secondoGuardian a si tratterebbe di una nuova probabile causa di violazione della legge federale sulla gestione dei documenti della Casa Bianca da parte di Trump la cronaca torniamo in Italia doveva ancora compiere i 12 anni Il giovane che attorno la mezzanotte ieri è stato investito è ucciso da un automobilista in via Bartolini nella periferia nord ovest di Milano il ragazzo cittadino di origini egiziane è stato travolto mentre era in sella alla sua bicicletta il padre che era con lui non è rimasto coinvolto Nello scontro uomo alla guida dell’auto avrebbe colpito il giovane ciclista di lato 4 ore dopo lo scontro l’automobilista fuggito nel frattempo del luogo dell’incidente si sarebbe costituito in una stazione di polizia vicino via Bartolini Vaiolo delle scimmie in Italia salgono a 599 casi confermati 54 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4 giorni fa secondo il bollettino ha pubblicato dal Ministero della Salute dati aggiornati a oggi 9 agosto nella casistica Nazionale aumentano a 9 le donne da 5 del report precedente a fronte di 590 uomini mi contaldi collegate viaggi all’estero si fa 169 + 10l’età mediana di paziente di 37 anni per un pranzo che va dai 20 e 71 anni la regione con il più alto numero di casi confermati il resto la Lombardia che ne segnala 265 seguita da Lazio 114 emilia-romagna 65 Veneto 42 Toscana 25 Piemonte 22 campagna 18 Liguria e Puglia 12 luglio Venezia Giulia 11 firma 52 giorni sono ancora segnalato nessun sezione Basilicata Calabria Molise Umbria Valle d’Aosta le restanti comprese le province autonome di Bolzano e di Trento contano meno di 10 contaggi è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa