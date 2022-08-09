Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DELL’ 9 AGOSTO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO
PERMANGONO CODE SULLA VIA LAURENTINA A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI, ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA BELLOSGUARDO, A COLLE DEI PINI, NELLE DUE DIREZIONI. PIU’AVANTI PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI TOR SAN LORENZO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCORA DISAGI SULLA VIA APPIA, PER LAVORI CHE IMPONGONO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DI FIORANELLO E IL GRA.
LAVORI IN CORSO, CON RESTRINGIMENTO DI ENTRAMBE LE CARREGGIATE, CHE PROSEGUONO ANCHE SULLA CASSIA BIS. AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VITERBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA GIUSTINIANA
CODE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO,
RISOLTO IL GUASTO A ROMA OSTIENSE E TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO DEL NODO DI ROMA.
I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO. PER GLI ALTRI TRENI SI SONO REGISTRATI RITARDI FINO A 185 MINUTI.
RICORDIAMO INFINE, CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DELLA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL.
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FLAVIA DONDOLINIE ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral