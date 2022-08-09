Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DELL’ 9 AGOSTO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ DA SEGNALARE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI POTATURA IN VIA PRENESTINA FINO A VENERDÌ 12 AGOSTO E’ CHIUSA AL TRAFFICO LA SEDE TRANVIARIA DI VIA PRENESTINA TRA LARGO PRENESTE E PIAZZALE PRENESTINO. MODIFICHE PER LE LINEE TRAM 5-14 E 19
LAVORI IN CORSO CHE PROSEGUONO ANCHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN QUESTO CASO SI TRATTA DI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI.
ULTIME CORSE COMPLETE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO RISPETTIVAMENTE ALLE 20.15 ALLE 21.00.
ANCORA MALTEMPO NELLA GIORNATA DI DOMANI, 10 AGOSTO
DAL PRIMO POMERIGGIO, INFATTI, E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE SU TUTTO IL TERRITORIO DEL LAZIO
CAMBIAMO ARGOMENTO, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DELLA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL.
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FLAVIA DONDOLINIE ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI AUGURIAMO BUON VIAGGIO E BUONA SERATA
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral