Meteo Roma del 10-08-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-10/Meteo%20Roma%20del%2010-08-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino Rosita regolare sulla pianura padana con isolate piogge sulla Romagna terreno altrove al pomeriggio locali precipitazioni sulle Alpi occidentali sereno o poco nuvoloso sui restanti settori in serata a te rinnovano condizioni di tempo a Rosita alternate a schiarite al centro al mattino maltempo su Marche Abruzzo con deboli piogge Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio instabilità tra lazio-abruzzo con fenomeni sconfinamento sulle coste tirreniche poco nuvoloso dilettanti settori In serata ti rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud instabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento con i temporali sparsi più soleggiato su Sardegna e settori adriatici in serata residue piogge tra Calabria e Basilicata sereno o poco nuvoloso altrove temperature minime massime stazionarie o in calovisioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa