Meteo Roma del 11-08-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-11/Meteo%20Roma%20del%2011-08-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al mattino nuvolosità irregolare sulla pianura padana con isolate piogge sulla Romagna terreno altrove al pomeriggio locali precipitazioni sulle Alpi occidentali sereno o poco nuvoloso sui restanti settori in serata se rinnovano condizioni di tempo tutto con nuvolosità alternate a schiarite al centro al mattino maltempo su Marche Abruzzo con deboli piogge Ampi spazi di sereno tre ore al pomeriggio instabilità tra lazio-abruzzo con fenomeni sconfinamento sulle coste tirreniche molto nuvoloso sui restanti settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi altro da instabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità non entro con canzoni temporali sparsi più soleggiato su Sardegna e settori adriatici in serata residue piogge tra Calabria e Basilicata sereno o poco nuvoloso altrove temperature minime e massime stazionarie o in calovisioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa