Ultime Notizie Roma del 11-08-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-11/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2011-08-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora Ester in primo piano a te sei in Ucraina per la riunione d’emergenza di oggi del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la situazione della centrale nucleare di Zapponi Jacques e che si accusa non propriamente di avere bombardato l’incontro richiesto dalla Russia dovrebbe tenersi questa sera alle 21 ora italiana ieri il gruppo dei paesi più industrializzati del G7 accusato Mosca di mettere in pericolo la regione intorno ad Affori Shh E ha chiesto restituzione dell’impianto al Ucraina Vaiolo delle scimmie sono 27814 casi confermati dal primo gennaio al 7 agosto in 89 paesi 11 decessi i dati sono contenuti nel ultimo bollettino dell’ Organizzazione Mondiale della sanità lo MS che evidenzia come nell’ultima settimana di monitoraggio dal primo al 7 agosto i casi nel mondo siano cresciuti del 19% raggiungendo le 6217segnalazioni rispetto alle 5213 della settimana precedente numeri che peraltro secondo lo MS dovrebbero essere interpretati con attenzione a causa della sottostima dei casi nella classifica paesi Italia e decima con 505 casi la cronaca sul ispezione di 288 strutture tra parchi acquatici e piscine utilizzate a scopo ricreativo 83 sono risultate irregolari in Italia ovvero il 28% è questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS che hanno anche disposto 10 provvedimenti di chiusura nei confronti di altrettanti impianti aree ricreative acquatiche ritenuti abusivi fu a causa di gravi criticità ritenuta incompatibile con la prosecuzione delle attività ludiche con la frequentazione degli utenti tra questi in quattro episodi nelle province di Messina Viterbo e Latina è stata accertata la inidoneità delle acque te lizzate negli impianti natatori e di divertimento rilevando anche elevati contenuti di coliformi fecali cariche batteriche tali da rendere l’acqua pericolosa per la salute umana a causa di Potenzarischio di gravi infezioni lavoro i giovani sono stati colpiti in modo sproporzionato dalla pandemia Ora porto rivela Che dall’inizio del 2020 giovani tra i 15 Ei 24 anni hanno subito una perdita di posti di lavoro molto maggiore rispetto agli adulti e che il numero totale di giovani disoccupati nel mondo raggiungerà I 73 milioni nel 2022 la cifra rappresenta un leggero miglioramento rispetto al 2021 75 milioni ma rimane 6 milioni al di sopra del livello del 2019 prima della pandemia Inoltre sottolinea in un comunicato di suonato oggi a Ginevra la quota di giovani senza lavoro Istruzione e formazione Nel 2020 è salita al 23,3% livello non raggiunge almeno 15 anni la quotazione delle giovani donne più giorni rispetto ai giovani uomini si prevede infatti che quest’anno solo il 27,4% avrà un impiego rispetto al 40,3% dei giovani uomini è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa