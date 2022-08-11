Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DELL’11 AGOSTO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE E CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE.
SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA FERROVIA METROMARE DAL 13 AL 21 AGOSTO SONO SOSPESI I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO. DUNQUE, IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI SULL’INTERA LINEA. I LAVORI RIPRENDERANNO LUNEDÌ 22 AGOSTO.
INFINE, RICORDIAMO CHE È STATO FIRMATO, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE GIOVANNINI E LA REGIONE LAZIO, L’ACCORDO PER LA REVISIONE E L’AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DELLA ROMA-LATINA ATTRAVERSO ASTRAL. LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral