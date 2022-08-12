Meteo Roma del 12-08-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-12/Meteo%20Roma%20del%2012-08-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino isolate piogge in Friuli sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio acquazzoni temporali sulle Alpi centro-orientali con locali sconfinamenti sulla pianura in serata precipitazioni in estensione il resto del settentrione più tutto il Nord Ovest al centro al mattino tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio attese precipitazioni nelle zone interne asciutto altrove in serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni piogge in arrivo nella notte al sud Al mattino piogge sparse tra Calabria e Sicilia variabilità asciutta altrove e sereno in Sardegna al pomeriggio appesi acquazzoni temporali tra Campania Basilicata Calabria Sicilia che nome di più deboli altrove ancora sereno in Sardegna migliore in serata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime in calo al nord sulla Sardegna stamomento al centro sud e Sicilia massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud che previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa