Ultime Notizie Roma del 12-08-2022 ore 20:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-12/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2012-08-2022%20ore%2020%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale lo ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina e un’apertura Questo è un momento serio e grave l’agenzia internazionale per l’energia atomica deve essere autorizzati a condurre una missione a zaporizhia il prima possibile e quanto ha detto il capo dell’agenzia atomica internazionale dei grossi per la riunione di emergenza del consiglio di sicurezza dell’ONU avvisando che vi potrebbero essere conseguenze catastrofiche Se continuano i combattimenti intorno alla centrale il nuovo appello di Grossi è arrivato un po’ più dopo che la società Ucraina che gestisce L’impianto ha denunciato che ieri L’aria è stata colpita 5 volte anche nei pressi di un deposito di materiale radioattivo il tempismo e cruciale ha detto grossi nel suo intervento affermando che l’Agenzia è pronta una missione di esperti nell’impianto chiedendo alla Russia l’Ucraina di collaborare per la sua realizzazione Fatti una covid in Italia 2 agosto scorso la variante omicron avere una prevalenza stimata al 100% con lapiante via Cinque predominante a superare il 91% e quanto emerge dalla play store dei condotta dall’istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute per indagine stato chiesto il laboratorio delle regioni e delle province autonome di selezionare dei sotto campioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus la cronaca Stromboli invasa da fiumi di fango un nubifragio ha colpito le Eolie la Costa di Messina nella notte con gravi conseguenze sopra l’Isola del vulcano di Potenza temporale ha provocato smottamenti e allagamenti sabbia e detriti si sono riversati nelle strade se prendo autoscooter barche invadendo anche negozi e cade circa 50 persone sono stati evacuati i cittadini stanno sparando a mano Aiutati dai Volontari della Protezione Civile dei vigili del fuoco in azione con il Bobcat emergenza sulla spiaggia lunga dove le piogge torrenziali hanno trascinato i rifiuti che si trovavano Nella vecchia discarica sul ti segnala un ferito non grave pesanti i danni materiali andiamo a Roma tornano liberi due napoletani con precedenti arrestati ieri in via Innocenzo XI è l’ambito della vicenda sulla presunta banda dela termine dell’udienza per direttissima giudice ha convalidato l’arresto non applicando misura cautelare a carico dei due è affittato l’inizio del processo per il 20 dicembre i due uomini respingono ogni accusa dicono di non conoscere gli altri due presunti complici dopo il calo del terreno del tunnel scavato all’interno di un negozio scritto nel quartiere Aurelio stavamo passando in macchina per caso abbiamo visto un ragazzo che ti aiutano detto in aula quando abbiamo visto il tunnel Pavia abbiamo avuto paura ce ne siamo andati mentre andavamo via C acquistato un auto ho visto le pistole ma non abbiamo capito che erano Carabinieri perché era un auto civetta il PM aveva chiesto per i due la custodia cautelare in carcere a che ora cronaca in chiusura tira il freno a mano del treno ad alta velocità Reggio Calabria Milano e dopo essere scesa iniziato a percorrere la strada che costeggia l’autostrada A1 all’altezza di Casalpusterlengo e Lanciare sassi contro le auto colpendo una trentina di quelle persone rimaste ferite fortunatamente in modo non serio l’autore del gesto un 22enne in stato di alterazione stato fermato con il taser da alcuni poliziotti della Questura di Lodi è portato via sotto Scorta in ambulanzapiantonato in un centro di Igiene Mentale di Codogno in attesa di essere sentito dall’autorità giudiziaria che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Sara processato per direttissima fa sapere il procuratore di Lodi è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa