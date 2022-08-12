Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 18:15
VIABILITÀ DELL’ 12 AGOSTO 2022 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULL’A1 ROMA NAPOLI PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE SUD. A COMPLICARE LA SITUAZIONE, ANCHE IL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO LA REGIONE IN QUESTI GIORNI.
AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE
SITUAZIONE ANALOGA PER CHI PERCORRE LA A24 ROMA TERAMO, IN QUESTO CASO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA IL NODO PER L’A1 ROMA NAPOLI E LO SVINCOLO PER TIVOLI
E A PROPOSITO DI MALTEMPO, COME DIRAMATO DALLA PROTEZIONE CIVILE, SONO PREVISTI ROVESCI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE NEL POMERIGGIO DI OGGI E DOMANI, A PARTIRE DALLE MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE. VI INVITIAMO A MODERARE LA VELOCITA’ E A PRESTARE ATTENZIONE
RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE E’ VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SERVIZIO TORNATO REGOLARE VERSO NAPOLI SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA. HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A25 MINUTI
RESTA INVECE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO. La causa un GUASTO E’ TRA SANTA MARIA CAPUA VETERE E CASERTA.
RITARDI FINO A 75 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO
INFINE TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA METROMARE DA DOMANI 13 AGOSTO FINO AL 27 STOP AI LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO; IL SERVIZIO SARÀ DUNQUE REGOLARE SU TUTTA LA LINEA PER L’INTERA GIORNATA. I LAVORI SERALI CON LIMITAZIONE DELLA TRATTA E BUS SOSTITUTIVI RIPRENDERANNO LUNEDÌ 29 AGOSTO.
DAL 21 AL 27 AGOSTO I LAVORI SARANNO LIMITATI, IN ORARIO DIURNO, ALLA STAZIONE DI STELLA POLARE, SENZA MODIFICHE AL SERVIZIO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral