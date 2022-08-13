Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 12:10

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romadailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo scrittore e saggista Salman rushdie da tempo per taglio di minacce di morte per aver scritto nel 1988 i versetti satanici è stato aggredito nello stato di New York la pulizia annunciato che Rosy è stato ferito al torace al collo da un notaio è stato trasportato in ospedale in elicottero è stato sottoposto a intervento rimaniamo all’estero dopo un succedersi di indiscrezioni da parte dei principali media americani la desecretazione del mandato di perquisizione delle della Residenza dell’ex presidente in Florida svela una verità inquietante parla delle carte Top Secret che federale hanno portato via dalla residenza di Trump tra cui anche il materiale sul presidente francese Emmanuel Macron un pomeriggio d’oro ieri per l’Italia agli europei di nuoto di Roma gli azzurri hanno inanellato Trionfo in quasi tutte le discipline previste ad aprire la sequenza di Ori Margherita panziera che dominano i 200 dorso con il tempo di13 secondo posto per il mese che pisciano mentre bronzo vado Ramona e torniamo all’estero per parlare della guerra in Ucraina circa 42400 soldati russi sono stati uccisi dall’ inizio dell’ invasione secondo l’esercito di Kiev e nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca l’esercito che indica che si registrano anche i 233 caccia 193 elicotteri 779 droni abbattuti lo riporta il kiwi indipendente Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1856 carri armati russi 978 sistemi di artiglieria 4115 veicoli blindati per il trasporto delle truppe e 15 navi in chiusura Il maltempo che non allenta la sua morsa nelle aree meridionali dell’Italia Piaggio invase dal fango proprio alla vigilia di Ferragosto con ingenti danni non solo per i residenti ma anche per molti turisti in vacanza anche oggi il centro studitrama travolti da pioggia e temporali in per ieri hanno messo in ginocchio le due aree della penisola con nubifragi in Calabria e Sardegna e danni a Sorrento allerta gialla della protezione civile sul 10 ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa