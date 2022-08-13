Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2022 ore 13:30
VIABILITÀ DELL’ 12 AGOSTO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ DA SEGNALARE
AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
VI INVITIAMO A MODERARE LA VELOCITA’ E A PRESTARE ATTENZIONE VISTA L’ONDATA DI MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO IN QUESTI GIORNI IL TERRITORIO
, COME DIRAMATO DALLA PROTEZIONE CIVILE, INFATTI, NELLA SERATA DI OGGI SONO PREVISTI ROVESCI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE. PREVISTI ANCHE DOMANI, A PARTIRE DAL MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
DA FLAVIA DONDOLINIE ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI AUGURIAMO BUON VIAGGIO E BUONA SERATA
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral