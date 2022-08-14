Traffico Roma del 14-08-2022 ore 13:30

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Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione traffico regolare sul grande raccordo anulare su tutte le consolari la polizia locale segnala un incidente sulla via Aurelia in zona Piazza Irnerio all’altezza via Ugo da Porta Ravegnana altro incidente in via di Boccea in prossimità di largo Gregorio XIII è chiusa temporaneamente per la presenza di olio sul manto stradale via Prenestina tra via dell’Acqua Vergine ed il raccordo anulare sul centro alle 18:30 lo stadio Olimpico Lazio Bologna previste con 7 modifiche alla viabilità Con aree di parcheggio dedicata in Piazzale Clodio e viale diciassettesima Olimpiade al Gianicolense chiusa via Bernardino Ramazzini tra via Giacomo Folchi & via Federico Di Donato deviate le linee bus di zona per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

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