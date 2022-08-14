Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2022 ore 13:30
VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 13.20 MARCO CILUFFO
BENTROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA
SULL AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE
LAVORI TERMINATI ALTEZZA FIANO ROMANO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA
TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO SULLA RETE BUS L’ORARIO FESTIVO. MENTRE DOMANI LA METRO A SARÀ ATTIVA FINO ALLE ORE 21 PER LAVORI POI IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO CON BUS IN SOSTITUZIONE
SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO
TORMNERANNO PIU’ TARDI GLI AGGIORNAMENTI CON IUL TRAFFICO IN TEMPO REALE
Servizio fornito da Astral