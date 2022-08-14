Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2022 ore 16:30
VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO IL TRAFFICO è REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE
SI SEGNALANO SOLO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA
TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO SULLA RETE BUS L’ORARIO FESTIVO. MENTRE DOMANI LA METRO A SARÀ ATTIVA FINO ALLE ORE 21 PER LAVORI POI IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO CON BUS IN SOSTITUZIONE
SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral