Meteo Roma del 16-08-2022 ore 19:15

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-16/Meteo%20Roma%20del%2016-08-2022%20ore%2019%3A15.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo instabile con piogge Da isolate a Sparse al nord-ovest terreno poco nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità aumento con piogge sparse locali temporali più asciutto su trivenete Romagna in serata e nottata infiltra il maltempo le stesse regioni con qualche fenomeno anche sul Triveneto al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio qualche pioggia sulla Toscana soleggiato altrove insalata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi piogge in arrivo nella notte sulla Toscana settentrionale al sud tempo stabile nella giornata con Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio qualche nube in più sulla legna in serata ancora tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni o poco nuvolosi Ancora maggiori addensamenti sulla Sardegna specie sui settori occidentali temperature minime rialzo al centro-nord è stazionario leveque al sud e sulle Isole maggiorinord-ovest il rialzo sul resto d’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa