Ultime Notizie Roma del 16-08-2022 ore 13:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-16/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2016-08-2022%20ore%2013%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le liste per le candidature del PD in vista delle prossime elezioni sono state approvate con 3 voti contrari e 5 astenuti la notte scorsa dalla direzione nazionale del partito Letta sarà candidato come capolista alla camera in Lombardia e Veneto mentre Carlo la capolista al Senato a Milano il microbiologo Andrea crisanti tra candidato capolista in Europa primi disappunti Monica Cirinnà annuncia di rinunciare alla candidatura mi hanno proposto un collegio elettorale perdente escluso dalle liste Scusa la direzione di nascondersi dietro scuse vigliacche un bambino di poco meno di 2 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da guardia giurata in strada è caduto ieri sera a Corte Franca in provincia di Brescia il bambino era la finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato secondo una prima ricostruzione non era sucon due nipotini e non si esclude che stessero saranno ad alcuni cartelli stradali secondo una prima ricostruzione Possibile che venga disposto una perizia balistica per calcolare la traiettoria del proiettile due noti tra per Jordan Traffic sono stati arrestati per aver rapinato un operaio 41enne nigeriano della sua bicicletta dello zaino armati di coltello al grido di vogliamo ammazzarti perché tenere la stazione di Carnate Monza Jordan di Raviolo di 25 anni è noto la cronaca per la sua insofferenza nei confronti delle forze dell’ordine noti personaggi televisivi Traffic 26enne Romano precedenti per rapina e altri sono stati arrestati per rapina aggravata dall’uso di armi dalla discriminazione razziale il prezzo del gas naturale corre sui massimi le contrattazioni ad Amsterdam sui futures sono rialzo del 6 % in mattinata €230 per mega battura contro i 120 11 di lunedì l’estate torrida bassi livelli di alcuni fiumi rende antieconomico il traffico delle Chiappe che trasportanopossibili costringi utilities a utilizzare più gas proprio nel momento in cui l’offerta della Russia continua a essere ridotta dura attacco di Putin e contro gli Stati Uniti che accusato non solo di voler prolungare il in Ucraina e di usare gli ucraini come carne da cannone ma anche di cercare di destabilizzare la situazione globale su una visita dello speaker della camera Nancy Pelosi a Taiwan dopo che l’ONU ha garantito disponibile capacità logistiche e di sicurezza per una visita degli ispettori dell’aiea la centrale di zaporizhia Mosca impone delle condizioni per farlo la prima nave noleggiata dall’uomo per trasportare cereali all’Africa Ucraina è partito dal porto di più Denny Rose guidi la campagna di pagamento di bonus €200 da parte dell’INPS a luglio l’indennità è stata liquidata ai beneficiari di reddito di cittadinanza Ai titolari di trattamenti pensionistici di accompagnamento alla pensione è titolare di assegno per invalidità e assegno sociale dal primo luglio 13 milioni e 137 mila pensionati hanno così ricevuto l’accredito della somma per quanto riguardadi cittadinanza il bonus stato pagato al circa 800.000 nuclei percettori Inoltre più di 427 colf e badanti hanno ricevuto Ad agosto il pagamento del bonus €200 per i lavoratori domestici Se hai tempo fino a fine settembre per presentare le domande ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa