Ultime Notizie Roma del 16-08-2022 ore 17:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-16/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2016-08-2022%20ore%2017%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara che visionano le lezioni con 3 voti contrari 5 astenuti la direzione nazionale del PD dell’interno Adriana ha provato nella notte le liste per le candidature il segretario del PD Sara candidato come capolista in Lombardia e Veneto mentre Carlo Cottarelli Sara capolista al Senato a Milano il professore e microbiologo Andrea crisanti Sara capolista in Europa tra le candidature in Lizza Ci saranno anche quattro giovani under 30 C indicati come capolista sono Rachele scarpa Cristina Cerroni Raffaele la regina Marco Sarracino punti del PD assicurano che è stata rispettata la parità di genere nella composizione dei candidati nelle liste fuori Luca Lotti il segretario del mio partito ha deciso di escludere mi dalle liste per le prossime elezioni ha scritto su Facebook l’ex ministro mi ha comunicato la sua scelta spiegando che ci sono nomi di calibro superiore al mio confessa di non avere Bense si riferiva quelli che fino a pochi mesi fa sputavano veleno contro il PD è che oggi si ritrovano quasi per magia un posto sicuro nelle nostre liste la scelta e politica concludi Lotti nel suo sfogo non si nasconda nessuno di vigliacchi del MoVimento 5 Stelle oggi dalle 10 alle 22 si vota per indicare i candidati alla camera al Senato delle elezioni politiche del 25 settembre a quanto si apprende sei libero oltre 10 mila le persone che espresso le proprie preferenze sulla piattaforma nella prima ora ancora una grandissima prova di democrazia i nostri cittadini al servizio del paese delle istituzioni è una delle cose che ci distinguono dagli altri ha scritto la vicepresidente una Taverna in un posto in cui invita gli iscritti a votare ed esprime un forte In bocca al lupo a tutti i candidati Cambiamo argomento l’ultimo saluto oggi in Campidoglio a Piero Angela le persone che amiamo non vorrebbero mai lasciarci però accade mio padre di uscire sempre venire in pur mantenendo le sue opinioni così un commosso Alberto Angela ricordato il padre scomparso il 13 agosto parlando nella sala della protomoteca del Campidoglio Dove è allestita la camera ardente l’eredità che ti lascia Importla sua serenità mi ha davvero colpita concluso del figlio Se n’è andata soddisfatto come quando ci si alza dopo una cena con gli amici tantissime le persone presenti oltre al sindaco Gualtieri al governatore Zingaretti anche la presidente della Marinella soldi è l’amministratore delegato Carlo fuortes una notizia di cronaca chiusura un bambino ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada è caduta ieri sera Corte Franca provincia di Brescia il bimbo che compirà 2 anni a ottobre era la finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato l’uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano sul fatto che era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa