Ultime Notizie Roma del 16-08-2022 ore 19:10

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romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politica prossime elezioni contributi contrari 5 astenuti la direzione nazionale del PD riunita al Nazareno approvato nella notte le liste per le candidature il segretario del PD Enrico Letta candidato come capolista alla camera in Lombardia e Veneto mentre Carlo Cottarelli Sara capolista al Senato a Milano il professore e microbiologo Andrea crisanti Sara capolista in Europa tra le candidature Elisa ci sarà anche quattro giovani under 35 indicati come capolista sono Rachele scarpa Cristina Cerroni Raffaele la regina Marco Sarracino punti del PD assicurano che è stata rispettata la parità di genere nella composizione dei candidati nelle liste fuori Luca Lotti il segretario del mio partito ha deciso di scusarmi dalle liste per le prossime elezioni ha scritto su Facebook l’ex ministro mi ha comunicato la società spiegando che ci sono nomi di calibro Superioreconfessa di non avere ben capito se si riferiva quelli che fino a pochi mesi fa sputavano veleno contro il PD è che oggi si ritrovano quasi per magia un posto sicuro nelle nostre liste la scelta e politica concludi Lotti nel suo luogo non si nasconda nessuno dietro a scuse vigliacchi in caso Movimento 5 Stelle oggi dalle 10 alle 22 si vota per indicare i candidati alla camera al Senato per le elezioni politiche del 25 settembre a quanto si apprende se oltre 10 mila le persone che hanno espresso le proprie preferenze sulla piattaforma nella prima ora ancora una grandissima prova di democrazia i nostri cittadini al servizio del paese delle istituzioni è una delle cose che ci distinguono dagli altri ha scritto la vicepresidente Paola Taverna in un posto in cui invita gli iscritti a votare ed esprime un forte In bocca al lupo a tutti i candidati Cambiamo argomento l’ultimo saluto oggi in Campidoglio a Piero Angela le persone che amiamo non vorrebbero mai la Marci però accade mio padre è uscito sempre venire in pur mantenendo le sue opinioni così un commosso Alberto Angela ricordato il padre scomparso il 13 agosto parlando nella sala della protomoteca del Campidoglio Dove è allestita la camera ardentel’eredità che ci lascia importante la sua serenità mi ha davvero colpita concluso il figlio Se n’è andata soddisfatta come quando ci si alza dopo una cena con gli amici tantissime le persone presenti oltre al sindaco Gualtieri al governatore Zingaretti anche la presidente della RAI Marinella soldi è l’amministratore delegato Carlo fuortes una notizia di cronaca in chiusura un bambino ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata strada è accaduto ieri sera a Corte Franca provincia di Brescia il bimbo che compirà 2 anni a ottobre era la finestra di casa quando è stato raggiunto dal proiettile ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato lui ma al momento si trova in caserma disposizione dei carabinieri che indagano sul fatto era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news torna ma la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa