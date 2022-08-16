Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 12:30
VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2022 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
VIABILITA COMPLICATA SULL AUTOSTRADA A1 NAPOLI MILANO
CODE PER LAVORI TRA CEPRANO E FROSINONE
E PIU AVANTI
ALTRE CODE PER INCIDENTE SUPERATO L USCITA FERENTINO
TUTTO VERSO LA CAPITALE
PROSEGUENDO VERSO FIRENZE
SONO 3 I KM DI CODA
PER CANTIERI ATTIVI CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
ALTEZZA USCITA FIANO ROMANO
ALTRI DISAGI SEMPRE PER CANTIERI
SULLA CASSIA VEIENTANA
ALTEZZA SVINCOLO DEL RACCORDO VERSO VITERBO
SCENDIAMO A SUD
Cè MOLTO TRAFFICO SULLA PONTINA
ALTEZZA PORTO BADINO E NEL CENTRO ABITATO DI TERRACINA
PROSEGUENDO PIU’A SUD
SULLA REGIONALE FLACCA CODE ALTEZZA PORTO SALVO
IN DIREZIONE DI FORMIA
TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI
NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA
A COMPLICARE LA SITUAZIONE
ANCHE UN INCIDENTE SU VIA VITRUVIO
BENE è TUTTO DA MARCO CILUFFO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral