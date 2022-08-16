Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 18:45
VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2022 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA LA STATALE APPIA, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA TRA LA MIGLIARA 53 E LA MIGLIARA 50 NELLE DUE DIREZIONI. LA CHIUSURA SI ERA RESA NECESSARIA PER CONSENTIRE ALCUNI LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE.
AUMENTA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA, TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PIU’ A SUD AUTO IN FILA SULLA PONTINA ALL’ ALTEZZA DI PORTO BADINO.
CODE ANCHE SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
INFINE
RICORDIAMO CHE SULLA METROMARE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
BENE è TUTTO DA GIUSEPPE CUTRUPI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral