Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2022 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
POCO TRAFFICO AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ, AD ECCEZIONE DELL’A24 ROMA-TERAMO E DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI SONO FORMATE CODE VERSO ROMA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E DELLA BARRIERA DI ROMA SUD.
CIRCOLAZIONE INVECE IN AUMENTO NEI PRESSI DELLE LOCALITA’
MARITTIME DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DALL’AURELIA DOVE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI.
ANDIAMO SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA; A TERRACINA FILE IN VIA APPIA NUOVA, VIA ROMA, VIA GREGORIO ANTONELLI E VIA FRATELLI BANDIERA.
MA SCENDIAMO ANCORA PIU’ A SUD, SULLA FLACCA CODE TRA GAETA E PORTO SALVO VERSO FORMIA E PROPRIO A FORMIA CODE A TRATTI IN VIALE UNITA’ D’ITALIA, LUNGOMARE REPUBBLICA E VIA APPIA LATO NAPOLI.
BENE è TUTTO DA GIUSEPPE CUTRUPI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral