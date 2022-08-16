Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2022 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
POCO TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE.
RESTA INVECE MOLTO INTENSA LA CIRCOLAZIONE NEI PRESSI DELLE LOCALITA’ MARITTIME DEL TERRITORIO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DALL’AURELIA DOVE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI.
ANDIAMO SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO.
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; A TERRACINA FILE IN VIA APPIA NUOVA, VIA ROMA.
ANCORA PIU’ A SUD, SULLA FLACCA CODE TRA GAETA E PORTO SALVO VERSO FORMIA E PROPRIO A FORMIA CODE A TRATTI IN VIALE UNITA’ D’ITALIA, VIA VITRUVIO, E VIA APPIA LATO NAPOLI.
RICORDIAMO CHE SULLA METROMARE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
BENE è TUTTO DA GIUSEPPE CUTRUPI
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E A DOMANI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral