Ultime Notizie Roma del 17-08-2022 ore 18:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-17/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2017-08-2022%20ore%2018%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politica apertura via libera degli iscritti al Movimento 5 Stelle al cosiddetto listino con te ovvero la lista di 15 nomi proposta dal Presidente da inserire con criterio di priorità nelle liste di candidati risposto sì ne 43282 iscritti pari al 86,54% dei voti espressi hanno risposto no in 6732 pari al 13,46% dei voti espressi da record per le parlamentarie per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre alla consultazione hanno partecipato 50.000 14 persone totale di 133674 aventi diritto e il dato più alto di sempre alle parlamentarie del 2018 ad esempio parteciparono 39000 persone ma si va troppo e due giorni nel 2012 la stessa votazioni ebbe ancora meno partecipanti di aste ritornano in Russia altipremio dell’era Sovietica madri eroina di lanciato dal Presidente Putin e mentre il paese alle prese con il crollo dei tassi di natalità riporta il giornale di Moscow Times precisando che il titolo di madrina tra conferita alle donne generano crescono 10 o più figli Putin ha firmato lunedì il decreto che ripristina il titolo onorifico stabilito nel 1944 per la prima volta dal leader sovietico Stalin il tasso di flessione della popolazione russa è quasi raddoppiato dal 2021 quando la pandemia ha portato al più grande calo demografico naturale la fine dell’Unione Sovietica è quasi triplicato dal 2020 pagina covid rallenta ancora la curva di ricoveri in Italia il numero complessivo di pazienti presenti negli ospedali sia nei reparti ordinari sia nelle terapie Intensive in una settimana è calato del 13,7% e quanto emerge dal report del 16 agosto degli ospedali sentinella dire anche la Federazione Italiana Sanitarie Ospedaliere in particolare sono diminuiti in misura Maggiore i pazienti nei reparti ordinari rispetto alle terapie Intensive che hanno ridotto i posti letto occupati nel 10,8% si tratta Tuttavia per quantoanimazioni di piccoli numeri da sottolineare come ricoverati in rianimazione rileva la piastra abbiano tutti un’età media elevata per oltre il 90% dei casi siano affetti da altre patologie andiamo a Londra in chiusura impasto Roomba interessato la zona vicino a London Bridge uno dei simboli della capitale britannica sono state interrotte le linee ferroviarie dai per il ponte diversi edifici dell’aria sono stati evacuati a causa del denso fumo nero circa un centinaio Vigili del Fuoco intervenuti le stazioni dove passa la metropolitana ma anche le linee ferroviarie nei dintorni sono chiuse transennata la zona di America scritto i residenti sono stati invitati a tenere chiuse le porte le è la l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa