Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 19:45
VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 19:20 VALERIA VERNINI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA COD EPER INCIDENTE TRA ARDEATINA E APPIA
SEMPRE PER INCIDENTE ,SU VIA DI PRATICA PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO
MENTRE SULLA VIA DEL MARE, SI TA CON CODA TRA BORGO SANTA RITA E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
IN DIREZIONE ROMA CODE
SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E SULLA COLOMBO ALTEZZA INFERNETTO
INCOLONNAMENTI SU VIA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA FLACCA, CODE TRA SPERLONGA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI
OGNI NOTTE,
SIA FERIALE CHE FESTIVA, TRA LE 23 E LE 6, SULLA TANGENZIALE È IN VIGORE IL DIVIETO DI TRANSITO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, NEI TRATTI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE E TRA IL PONTE DELLE VALLI E VIA NOMENTANA
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral