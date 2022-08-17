Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 20:30
VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 20:20 VALERIA VERNINI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI PER CHI PERCORRE IL RACCORDO IN ESTERNA , SI TA IN CODA TRA LAURENTINA E APPIA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA
SU VIA AURELIA CODE ALTEZZA SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
AD ANZIO SU VIA DELLE PINETE ALTEZZA COLLE ROMITO
MENTRE SEGNALIAMO DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA FLACCA, CODE TRA SPERLONGA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE;
LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA PRESSO AL STAZIONE DI STELLA POLARE CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral