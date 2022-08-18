Meteo Roma del 18-08-2022 ore 06:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-18/Meteo%20Roma%20del%2018-08-2022%20ore%2006%3A10.mp3

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mar tempo instabile con piogge sparse anche intensi temporali specie tra Liguria Emilia Lombardia e Triveneto al pomeriggio nessuna variazione attesa con pioggia e temporali parti in serata e nottata insiste il maltempo con fenomeni anche intensi e miglioramento al nord ovest a iniziare Dalle Alpi occidentali al centro al mattino tempo stabile con Cieli poco irregolarmente nuvolosi locali piogge in Toscana al pomeriggio pioggia e temporali tra Umbria e Toscana viabilità tra la sera per la nottata maltempo in estensione su tutte le regioni più asciutto sull’abruzzo al sud tempo stabile nella giornata con Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio numero di dare golare sulla entrata non sono attesi variazioni di rilievo con cieli sereni su tutte le regioni variabilità è in Sardegna temperature minime stabili De Caro al nord Sardegna e rialzo altrove massimeno mentre al Sud è sulla Siciliastabilimenti sul resto d’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa