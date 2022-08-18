Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 09:10

https://storage.googleapis.com/public-rdn/2022-08-18/Ultime%20Notizie%20Roma%20del%2018-08-2022%20ore%2009%3A10.mp3

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata d’ascolto dalla redazione di piacenza24 da Francesco Vitale in studio le notizie del nostro territorio suicidio al carcere di Piacenza un detenuto si è impiccato all’interno del reparto di osservazione psichiatrica del Penitenziario delle un caso sul quale interviene il garante dei detenuti il garante regionale Infatti Roberto tel ADR interviene sul caso del detenuto che si è impiccato all’interno del reparto di osservazione psichiatrica uomo 52 anni arrestato per reati Comuni era in attesa della definizione della sua situazione dei denti va da parte del magistrato di sorveglianza delle autorità sanitarie questo gravissimo fatto porta a quanto è il numero di suicidi in Italia nell’anno correnti A4 a quelli avvenuti in carcere in emilia-romagna ha sottolineato Cavalieri A Ferriere due auto si sono scontrate lungo la statale 650l’altro ieri mattina e bilancia i due feriti Nello scontro è stato frontale ancora da capire le cause continuano accendere i numeri della pandemia a Piacenza per la quarta settimana consecutiva di nuovi contagi da covid in calo del 35 5% il report settimanale pubblicato dalla ASL evidenzia un decremento i nuovi contagi sono 909 rispetto ai 1409 della scorsa settimana il Trend dei contagi piagentini registra una diminuzione in linea rispetto alla Regione alla vicina Lombardia e in più rapida della media nazionale Intanto sono 93 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nel piacentino morto un uomo di 74 anni e oggi e domani presso il Chiostro dell’Abbazia di San Colombano a Bobbio si tiene il freddo e il Festival di editoria e giornalismo gente il festival ideato e diretto da Piero muscari e Danilo Russo per la Piero muscari Story Taylor Prevede due strati con inizio alle ore 21 in cui verranno coinvoltii maggiori organi di stampa regionali le case editrici i circuiti di toriali indipendenti durante il festival si spegnerà il premio peggio e i giovani emergenti mentre le figure Senior Sardegna premio Nazionale Memorial Oliviero beha per il giornalismo libero è positivo l’unico riconoscimento in Italia dedicato alla memoria del grande giornalista scomparso nel 2017 è arrivato finalmente il momento di scendere in campo per la rappresentativa Europe Africa della quale fa parte il dodicenne Piacentino Mattia Agosti alla Little League World Series williamsport.org stagione alle 19 di giovedì quando in Italia saranno l’una di notte di venerdì le torri o starà contro i pari età di Taiwan un confronto sulla carta proibitivo Gli asiatici sono notevole tradizione e guidano addirittura albo d’oro con 17 successi avanti a Giappone California il predominio dell’Isola del Pacifico si è manifestato tra il 1969il 1991 con 15 vittorie in 23 evizione ed è tutto per questa edizione buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa